ЧС-2018: Бразилія направила запит у ФІФА за підсумками матчу зі Швейцарією

Керівництво CBF попросило пояснити, чому VAR не застосовувалася під час гри

Бразильська футбольна конфедерація (CBF) звернулася в Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) з питанням про використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в матчі національної команди проти Швейцарії на ЧС-2018. Про це повідомляється на сайті бразильської організації.

Керівництво CBF попросило пояснити, чому технологія не застосовувалася під час гри.

Система передбачає перегляд відео в чотирьох випадках - гол, пенальті, червона картка і помилка судді, пов'язана з неправильною ідентифікацією особи порушника правил.

Бразильців обурили два епізоди в другому таймі, які надали ключовий вплив на результат гри. Так, на 50 хвилині швейцарський півзахисник Стівен Цубер штовхнув захисника збірної Бразилії Міранду перед тим, як забив гол після подачі з кутового.

У другому випадку, стверджують бразильці, форвард Габріель Жезус був збитий суперником у штрафному майданчику збірної Швейцарії.

"Ці два епізоди містять помилки арбітра, які могли б бути переглянуті на відеоповторі", - йдеться в заяві.

Матч групового етапу світової першості між командами відбувся 17 червня і закінчився з рахунком 1:1. Зустріч обслуговувала бригада суддів на чолі з мексиканцем Сесаром Рамосом.