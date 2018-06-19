Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: Бразилія направила запит у ФІФА за підсумками матчу зі Швейцарією

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    19.06.2018 - 21:22
Фото: Бразилія - Швейцарія (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилія - Швейцарія (twitter.com/cbf_futebol)

Керівництво CBF попросило пояснити, чому VAR не застосовувалася під час гри

Бразильська футбольна конфедерація (CBF) звернулася в Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) з питанням про використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в матчі національної команди проти Швейцарії на ЧС-2018. Про це повідомляється на сайті бразильської організації.

Керівництво CBF попросило пояснити, чому технологія не застосовувалася під час гри.

Система передбачає перегляд відео в чотирьох випадках - гол, пенальті, червона картка і помилка судді, пов'язана з неправильною ідентифікацією особи порушника правил.

Бразильців обурили два епізоди в другому таймі, які надали ключовий вплив на результат гри. Так, на 50 хвилині швейцарський півзахисник Стівен Цубер штовхнув захисника збірної Бразилії Міранду перед тим, як забив гол після подачі з кутового.

У другому випадку, стверджують бразильці, форвард Габріель Жезус був збитий суперником у штрафному майданчику збірної Швейцарії.

"Ці два епізоди містять помилки арбітра, які могли б бути переглянуті на відеоповторі", - йдеться в заяві.

Матч групового етапу світової першості між командами відбувся 17 червня і закінчився з рахунком 1:1. Зустріч обслуговувала бригада суддів на чолі з мексиканцем Сесаром Рамосом.

Бразилія - Швейцарія: відео голів та огляд матчу Бразилія - Франція: онлайн-трансляція (рахунок 1:1)
Теги публікації: ФІФА, Швейцария, сборная Бразилии, видеоповтор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся