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Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 18:57
Фото: Бразилия - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)
Фото: Бразилия - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)

Матч завершился со счетом 2:0

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

В составе победителей отличились Неймар на 51 минуте матча и Роберто Фирмино на 88.

Брразильцы вышли в 1/4 финала ЧМ, где встретятся с победителем противостояния  Бельгия - Япония.

Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Мексика, сборная Бразилии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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