Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Матч завершился со счетом 2:0
Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
В составе победителей отличились Неймар на 51 минуте матча и Роберто Фирмино на 88.
Брразильцы вышли в 1/4 финала ЧМ, где встретятся с победителем противостояния Бельгия - Япония.
Напомним, сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Дании. В 1/4 финала чемпионата "шашечные" встретятся cо сборной России. Матч состоится 7 июля. Также в четвертьфинал вышли национальные команды Франции и Уругвая, которые проведут свой матч 6 июля.