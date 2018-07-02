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Збірна Бразилії перемогла Мексику і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    02.07.2018 - 18:57
Фото: Бразилія - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)
Фото: Бразилія - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)

Матч завершився з рахунком 2:0

Збірна Бразилії здобула перемогу над національною командою Мексики з рахунком 2:0 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

У складі переможців відзначилися Неймар на 51 хвилині матчу і Роберто Фірміно на 88.

Бразильці вийшли в 1/4 фіналу ЧС, де зустрінуться з переможцем протистояння Бельгія - Японія.

Нагадаємо, збірна Хорватії в серії пенальті перемогла команду Данії. В 1/4 фіналу чемпіонату "шашкові" зустрінуться зі збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня. Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Мексика, сборная Бразилии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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