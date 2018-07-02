Збірна Бразилії перемогла Мексику і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0
Збірна Бразилії здобула перемогу над національною командою Мексики з рахунком 2:0 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.
У складі переможців відзначилися Неймар на 51 хвилині матчу і Роберто Фірміно на 88.
Бразильці вийшли в 1/4 фіналу ЧС, де зустрінуться з переможцем протистояння Бельгія - Японія.
Нагадаємо, збірна Хорватії в серії пенальті перемогла команду Данії. В 1/4 фіналу чемпіонату "шашкові" зустрінуться зі збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня. Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.