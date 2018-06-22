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Интервью

ЧМ-2018: Бразилия забила Коста-Рике два гола в добавленное время

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    22.06.2018 - 17:03
Фото: Бразилия - Коста-Рика (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилия - Коста-Рика (twitter.com/cbf_futebol)

Во втором тайме арбитр отменил пенальти после использования VAR

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики благодаря двум голам в концовке матча второго тура чемпионатам мира-2018.

Счет в матче открыл Филиппе Коутиньо на 91 минуте поединка. Для футболиста это второй мяч на ЧМ-2018. Второй гол в ворота Коста-Рики забил Неймар на 97 минуте.

На 77 минуте игры арбитр матча голландец Кейперс назначил пенальти в ворота Коста-Рики после падения в штрафной нападающего сборной Бразилии Неймара, н после просмотра видеоповтора судья отменил одиннадцатиметровый.

Бразилия после двух матчей лидирует в группе Е, имея в активе 4 очка. Коста-Рика на последнем месте.

Соперники сборных по группе - команды Сербии и Швейцарии - проведут свой матч сегодня в 21:00.

Напомним, сборная Хорватии разгромила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и вышла в плей-офф турнира.

Сборная Хорватии выйдет на матч против Исландии резервным составом Аргентина потерпела самое крупное за 60 лет поражение на групповом этапе ЧМ
Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Бразилии, Коста-Рика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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