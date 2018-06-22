ЧМ-2018: Бразилия забила Коста-Рике два гола в добавленное время

Во втором тайме арбитр отменил пенальти после использования VAR

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики благодаря двум голам в концовке матча второго тура чемпионатам мира-2018.

Счет в матче открыл Филиппе Коутиньо на 91 минуте поединка. Для футболиста это второй мяч на ЧМ-2018. Второй гол в ворота Коста-Рики забил Неймар на 97 минуте.

На 77 минуте игры арбитр матча голландец Кейперс назначил пенальти в ворота Коста-Рики после падения в штрафной нападающего сборной Бразилии Неймара, н после просмотра видеоповтора судья отменил одиннадцатиметровый.

Бразилия после двух матчей лидирует в группе Е, имея в активе 4 очка. Коста-Рика на последнем месте.

Соперники сборных по группе - команды Сербии и Швейцарии - проведут свой матч сегодня в 21:00.

Напомним, сборная Хорватии разгромила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и вышла в плей-офф турнира.