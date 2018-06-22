Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: Бразилія забила Коста-Ріці два голи в доданий час

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 17:03
Фото: Бразилія - Коста-Ріка (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилія - Коста-Ріка (twitter.com/cbf_futebol)

У другому таймі арбітр скасував пенальті після використання VAR

Збірна Бразилії обіграла команду Коста-Ріки завдяки двом голам в кінцівці матчу другого туру чемпіонатів світу-2018.

Рахунок в матчі відкрив Філіпа Коутіньйо на 91 хвилині поєдинку. Для футболіста це другий м'яч на ЧС-2018. Другий гол у ворота Коста-Рики забив Неймар на 97 хвилині.

На 77 хвилині гри арбітр матчу голландець Кейперс призначив пенальті у ворота Коста-Рики після падіння у штрафному нападаючого збірної Бразилії Неймара, н після перегляду відеоповтору суддя скасував одинадцятиметровий.

Бразилія після двох матчів лідирує в групі Е, маючи в активі 4 очки. Коста-Ріка на останньому місці.

Суперники збірних по групі - команди Сербії і Швейцарії - проведуть свій матч сьогодні о 21:00.

Нагадаємо, збірна Хорватії розгромила команду Аргентини в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і вийшла в плей-офф турніру.

Збірна Хорватії вийде на матч проти Ісландії резервним складом Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі ЧС
Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Бразилии, Коста-Рика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся