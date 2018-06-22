ЧС-2018: Бразилія забила Коста-Ріці два голи в доданий час

У другому таймі арбітр скасував пенальті після використання VAR

Збірна Бразилії обіграла команду Коста-Ріки завдяки двом голам в кінцівці матчу другого туру чемпіонатів світу-2018.

Рахунок в матчі відкрив Філіпа Коутіньйо на 91 хвилині поєдинку. Для футболіста це другий м'яч на ЧС-2018. Другий гол у ворота Коста-Рики забив Неймар на 97 хвилині.

На 77 хвилині гри арбітр матчу голландець Кейперс призначив пенальті у ворота Коста-Рики після падіння у штрафному нападаючого збірної Бразилії Неймара, н після перегляду відеоповтору суддя скасував одинадцятиметровий.

Бразилія після двох матчів лідирує в групі Е, маючи в активі 4 очки. Коста-Ріка на останньому місці.

Суперники збірних по групі - команди Сербії і Швейцарії - проведуть свій матч сьогодні о 21:00.

Нагадаємо, збірна Хорватії розгромила команду Аргентини в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і вийшла в плей-офф турніру.