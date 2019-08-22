Члены ВРП были в ОП накануне рассмотрения отстранения Вовка, - расследование

Фото: здание Офиса президента (РБК-Украина)

Говоруха и Овсиенко посещали ОП накануне рассмотрения ходатайства в отношении главы ОАСК

Двое членов Высшего совета правосудия (ВСП) совершили визит в Офис президента Украины накануне рассмотрения ходатайства об отстранении бывшего председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает РБК-Украина.

Как сообщается, председатель ВСП Владимир Говоруха и один из членов ВСП Андрей Овсиенко посещали офис Зеленского накануне рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры об отстранении главы ОАСК Вовка и судьи Игоря Погрибченко.

Со своей стороны в ВСП отметили, что данные лица принимали участие в экспертных встречах, которые были организованы ОП.

"...14 августа 2019 года председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 года член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом Президента Украины, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы", - говорится в ответе ОРУ.

Отмечается, что Говоруха и Овсиенко были докладчиками на рассмотрении ходатайства. А 20 августа ВСП отказался отстранить Вовка и Погрибниченко от осуществления правосудия.

Фото: ответ Высшего совета правосудия (Слідство.Інфо)

Напомним, ранее сообщалось, что Высший совет правосудия отказался удовлетворить ходатайство ГПУ относительно временного отстранения судьи ОАСК и члена ВРП Игоря Погрибниченко, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитько.

РБК-Украина писало, что ВСП отказался отстранить судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Отметим, 20 августа Вовк сложил свои полномочия председателя ОАСК. Он добровольно сложил полномочия председателя суда с 1 августа. Также он добавил, что уходит в отпуск после сложения полномочий.