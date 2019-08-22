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Члени ВРП були в ОП напередодні розгляду відсторонення Вовка, - розслідування

Новини » Політика    22.08.2019 - 12:59
Члени ВРП були в ОП напередодні розгляду відсторонення Вовка, - розслідування
Фото: будівля Офісу президента (РБК-Україна)

Говоруха та Овсієнко відвідували ОП напередодні розгляду клопотання щодо глави ОАСК

Двоє членів Вищої ради правосуддя (ВРП) здійснили візит до Офісу президента України напередодні розгляду клопотання про відстороненні колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо", передає РБК-Україна.

Як повідомляється, голова ВРП Володимир Говоруха та один з членів ВРП Андрій Овсієнко відвідували офіс Зеленського напередодні розгляду клопотання Генеральної прокуратури про відсторонення глави ОАСК Вовка та судді Ігоря Погрібченка.

Зі свого боку в ВРП зазначили, що дані особи брали участь в експертних зустрічах, які були організовані ОП.

"…14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом Президента України, стосовно обговорень питань судово-правової реформи", - йдеться у відповіді ВРП.

Зазначається, що Говоруха та Овсієнко були доповідачами на розгляді клопотання. А 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.

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Фото: відповідь Вищої ради правосуддя (Слідство.Інфо)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя відмовилася задовільнити клопотання ГПУ щодо тимчасового відсторонення судді ОАСК та члена ВРП Ігоря Погрібніченка, а також судді Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітько.

Також РБК-Україна писало, що ВРП відмовився відсторонити суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Відзначимо, 20 серпня Вовк склав свої повноваження голови ОАСК. Він добровільно склав повноваження голови суду від 1 серпня. Також він додав, що йде у відпустку після складання повноважень.

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