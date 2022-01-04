Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале

Представители 23 стран на министерской встрече ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале. В частности, добыча нефти будет увеличена на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЕК .

Таким образом, члены ОПЕК+ сохранили в силе прежнюю договоренность, которая действовала еще до массового распространения штамма коронавируса "Омикрон".

"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

В феврале объем добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит 40,894 млн баррелей в сутки.