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Члени ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в лютому

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Вівторок 04 січня 2022 19:23
Члени ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в лютому Фото: члени ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в лютому (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Представники 23 країн на міністерській зустрічі ОПЕК+ домовилися продовжити збільшення видобутку нафти в лютому. Зокрема, видобуток нафти буде збільшено на планові 400 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЕК.

Таким чином, члени ОПЕК + зберегли в силі колишню домовленість, яка діяла ще до масового поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

"Знову підтвердити план зміни видобутку і механізм щомісячного нарощування видобутку, затверджені на 19-й нараді міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК, а також рішення про щомісячне збільшення загального видобутку на 0,4 мільйона барелів на добу в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У лютому обсяг видобутку сирої нафти країнами ОПЕК + складе 40,894 млн барелів на добу.

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