Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил, и это единая позиция наших союзников", - сказал Столтенберг.

Он уточнил, что министры обсудили этот вопрос на встрече глав МИД во вторник, добавив, что Альянс намерен "не допустить эскалации войны с Россией".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО прибегнет к действиям, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", - добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он в очередной раз призвал закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.

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