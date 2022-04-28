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Члены НАТО должны защитить Тайвань от Китая, - МИД Великобритании

Лиз Трасс (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркивает потребность Тайваня в защите от Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лиз Трасс заявила, что Великобритания отвергает ложный выбор между евроатлантической безопасностью и безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе в пользу глобального НАТО.

"Я имею в виду, что у НАТО должна быть глобальная перспектива, она должна быть готова противостоять глобальным угрозам. Нам нужно упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе, работая с такими союзниками, как Япония и Австралия, чтобы обеспечить защиту Тихого океана. Мы должны сделать так, чтобы такие демократии, как Тайвань, могли защитить себя", - сказал Трасс.

Выступление британского министра прозвучало в тот момент, когда государства-члены НАТО обсуждают новую стратегическую концепцию альянса, в которой излагается его миссия на предстоящее десятилетие. Среди членов НАТО ведутся дебаты о том, какой акцент в новом документе должен быть сделан на угрозах безопасности, исходящих от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Тайвань