Члени Конгресу попросили Трампа посилити санкції проти РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Група законодавців закликала Трампа реалізувати всеосяжну стратегію

Група законодавців закликали президента США Дональда Трампа реалізувати всеосяжну стратегію, мета якої-усунути загрозу безпеці, з якими стикаються США і їх союзники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист членів Конгресу до Трампа, опублікований на сайті комітету у закордонних справах Палати представників.

Майже 400 членів конгресу США (79 сенаторів із 100 і 303 члена Палати представників з 435), що представляють як Демократичної, так і Республіканської партії, підписали лист Трампу, в якому висловили свою стурбованість ситуацією в Сирії і закликали його посилити тиск на Росію та Іран у зв'язку з їх діяльністю в Сирії.

"Конфлікт в Сирії складний, і потенційні рішення не ідеальні, але наш єдиний вибір - просувати політику, яка може зупинити зростаючі загрози інтересам США, Ізраїлю, а також регіональної безпеки і стабільності. Ця стратегія вимагає провідної ролі з боку США", - заявляють законодавці.

На думку авторів листа, РФ прагне забезпечити постійну присутність в Сирії, яке вже поширилося за межі морської бази в Тартусі.

Нагадаємо, 20 травня президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації США і Конгресу, які прибули в Київ для участі в офіційній церемонії інавгурації глави держави. У ході бесіди Зеленський закликав США посилити санкції проти РФ.