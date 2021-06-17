Членство Украины в НАТО будет "красной линией" для России, - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что Киеву однажды будет предоставлен План действий по членству в Альянсе.

"Это то, за чем мы очень внимательно следим, и это действительно "красная линия" для нас - в отношении перспективы вступления Украины в НАТО. Конечно, это (вопрос о Плане членства для Украины, - ред.) вызывает нашу озабоченность", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству в альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

Он также добавил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно ПДЧ.