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Членство нардепа Одарченка призупинили у фракції "Слуга народу"

Фото: нардеп Андрій Одарченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Членство народного депутата Андрія Одарченка призупинили у парламентській фракції "Слуга народу". Це відбулося за рішенням голови фракції Давида Арахамії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства", - заявили у прес-службі партії "Слуга народу". 

Там наголосили, що політична відповідальність Одарченка уже настала. 

"Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", - заявили у "Слузі народу". 

Деталі справи

21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату. Йшлося про Андрія Одарченка.

Народний депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (цю посаду обіймає Мустафа Найєм) хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

Пізніше народного депутата доправили до суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, Одарченко може вийти на свободу: внісши заставу в розмірі 15 млн гривень. 

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