Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинено, - Арахамія

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупцію при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - поінформували у САП.

Також там уточнили, що на хабарі були викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, а також військовослужбовців Нацгвардії.

За даними джерел РБК-Україна, мова йшла про нардепа Олексія Кузнєцова, і пост глави фракції СН фактично це підтверджує.

Також у САП повідомили, що за цією справою затримано 4 осіб.

До речі, щодо глави ОВА, Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнила менше години тому, що мова йде про колишнього главу Луганської ОВА. Судячи з усього, САП говорить про Сергія Гайдая. Крім того, джерела РБК-Україна підтверджують цю інформацію.