RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Членство нардепа Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено, - Арахамия

Фото: народный депутат Украины Алексей Кузнецов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Эдуард Ткач

Членство народного депутата Украины Алексея Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования о коррупции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Отметим, что накануне НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему по закупке дронов и средств РЭБ, к которой причастен Кузнецов.

"На время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено. Ожидаем судебного рассмотрения этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей", - сообщил Арахамия.

Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает эффективные действия НАБУ и САП по противодействию коррупции.

Что предшествовало

Напомним, сегодня НАБУ и САП сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Также там уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.

По данным источников РБК-Украина, речь шла о нардепе Алексее Кузнецове, и пост главы фракции СН фактически это подтверждает.

Также в САП сообщили, что по этому делу задержаны 4 человека.

Кстати, относительно главы ОВА, Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнила меньше часа назад, что речь идет о бывшем главе Луганской ОГА. Судя по всему, САП говорит о Сергее Гайдае. Кроме того, источники РБК-Украина подтверждают эту информацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияКоррупцияВойна в Украине