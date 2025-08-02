Членство нардепа Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено, - Арахамия

Что предшествовало

Напомним, сегодня НАБУ и САП сообщили, что разоблачили масштабную коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

"Суть схемы сводилась к заключению государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам - до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды", - сообщили в САП.

Также там уточнили, что на взятке были разоблачены действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Нацгвардии.

По данным источников РБК-Украина, речь шла о нардепе Алексее Кузнецове, и пост главы фракции СН фактически это подтверждает.

Также в САП сообщили, что по этому делу задержаны 4 человека.

Кстати, относительно главы ОВА, Специализированная антикоррупционная прокуратура уточнила меньше часа назад, что речь идет о бывшем главе Луганской ОГА. Судя по всему, САП говорит о Сергее Гайдае. Кроме того, источники РБК-Украина подтверждают эту информацию.