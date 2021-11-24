Членов правления "ПриватБанка" обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников

Членов правления АТ "Приватбанк" Игоря Лебеденца и Ларису Чернышову обвинили в защите интересов бывших собственников банка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководителя направления банка по взысканию проблемной задолженности к главе наблюдательного совета.
В частности, в письме говорится, что члены правления банка Игорь Лебеденец и Лариса Чернышова, ранее совместно работающие в финансовых учреждениях Сергея Тигипко, совместно с руководителем службы безопасности банка, начиная с 2019 года, якобы используя свое служебное положение всячески содействовали полному прекращению взыскания проблемной задолженности с компаний связанных с бывшими собственниками, список которых утвержден соответствующим постановлением НБУ.
"Высокопоставленные должностные лица банка инициировали отстранение от работы с задолженностью целое подразделение, которое разработало и реализовало стратегию взыскания благодаря которой банк получил более 2 млрд", - отмечается в обращении.
Согласно информации, сотрудникам выносились выговоры, в последствии признанные судами незаконными, руководителя подразделения отстраняли на 6 месяцев от работы, что также было признано незаконным согласно решения решения суда от 25.02.2020 в деле № 201/11580/19, инициировали исключение из профильных комитетов в функции которых входила организация работы со связанными лицами, руководитель службы безопасности банка Болотин С., якобы давал указания на сбор личной информации по сотрудникам.
Напомним, после прихода Герхарда Бьоша, Игорь Лебеденец возглавил направление по работе со связанными лицами, что по мнению сотрудников полностью остановило работу по взысканию.