Членів правління "ПриватБанку" звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

Членів правління АТ "Приватбанк" Ігоря Лебеденця та Ларису Чернишову звинуватили у захисті інтересів колишніх власників банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника напряму банку щодо стягнення проблемної заборгованості до голови наглядової ради.
Зокрема, у листі йдеться, що члени правління банку Ігор Лебеденець і Лариса Чернишова, які раніше спільно працюють у фінансових установах Сергія Тігіпка, спільно з керівником служби безпеки банку, починаючи з 2019 року, нібито використовуючи своє службове становище всіляко сприяли повному припиненню стягнення проблемної забаргованості з компаній пов'язаних із колишніми власниками, список яких затверджено відповідною постановою НБУ.
"Високопосадовці банку ініціювали усунення від роботи із заборгованістю цілий підрозділ, який розробив і реалізував стратегію стягнення, завдяки якій банк отримав понад 2 млрд", - наголошується в зверненні.
Згідно з інформацією, співробітникам виносилися догани, згодом визнані судами незаконними, керівника підрозділу усунули на 6 місяців від роботи, що також було визнано незаконним згідно з рішенням рішення суду від 25.02.2020 у справі № 201/11580/19, ініціювали виключення з профільних комітетів у функції яких входила організація роботи із пов'язаними особами, керівник служби безпеки банку Болотін С., нібито давав вказівки на збір особистої інформації щодо співробітників.
Нагадаємо, після приходу Герхарда Бьоша, Ігор Лебеденець очолив напрямок роботи зі зв'язаними особами, що на думку співробітників повністю зупинило роботу зі стягнення.