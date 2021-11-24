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Членов правления "ПриватБанка" обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников

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Киев, Среда 24 ноября 2021 15:55
Членов правления "ПриватБанка" обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Членов правления АТ "Приватбанк" Игоря Лебеденца и Ларису Чернышову обвинили в защите интересов бывших собственников банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение руководителя направления банка по взысканию проблемной задолженности к главе наблюдательного совета.

В частности, в письме говорится, что члены правления банка Игорь Лебеденец и Лариса Чернышова, ранее совместно работающие в финансовых учреждениях Сергея Тигипко, совместно с руководителем службы безопасности банка, начиная с 2019 года, якобы используя свое служебное положение всячески содействовали полному прекращению взыскания проблемной задолженности с компаний связанных с бывшими собственниками, список которых утвержден соответствующим постановлением НБУ.

"Высокопоставленные должностные лица банка инициировали отстранение от работы с задолженностью целое подразделение, которое разработало и реализовало стратегию взыскания благодаря которой банк получил более 2 млрд", - отмечается в обращении.

Согласно информации, сотрудникам выносились выговоры, в последствии признанные судами незаконными, руководителя подразделения отстраняли на 6 месяцев от работы, что также было признано незаконным согласно решения решения суда от 25.02.2020 в деле № 201/11580/19, инициировали исключение из профильных комитетов в функции которых входила организация работы со связанными лицами, руководитель службы безопасности банка Болотин С., якобы давал указания на сбор личной информации по сотрудникам.

Членов правления &quot;ПриватБанка&quot; обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников

Членов правления &quot;ПриватБанка&quot; обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников

Членов правления &quot;ПриватБанка&quot; обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственниковЧленов правления &quot;ПриватБанка&quot; обвинили в препятствовании взыскания долгов с компаний бывших собственников

Напомним, после прихода Герхарда Бьоша, Игорь Лебеденец возглавил направление по работе со связанными лицами, что по мнению сотрудников полностью остановило работу по взысканию.

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