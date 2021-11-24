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Членів правління "ПриватБанку" звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

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Київ, Середа 24 листопада 2021 15:55
Членів правління "ПриватБанку" звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників Фото: "ПриватБанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Членів правління АТ "Приватбанк" Ігоря Лебеденця та Ларису Чернишову звинуватили у захисті інтересів колишніх власників банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника напряму банку щодо стягнення проблемної заборгованості до голови наглядової ради.

Зокрема, у листі йдеться, що члени правління банку Ігор Лебеденець і Лариса Чернишова, які раніше спільно працюють у фінансових установах Сергія Тігіпка, спільно з керівником служби безпеки банку, починаючи з 2019 року, нібито використовуючи своє службове становище всіляко сприяли повному припиненню стягнення проблемної забаргованості з компаній пов'язаних із колишніми власниками, список яких затверджено відповідною постановою НБУ.

"Високопосадовці банку ініціювали усунення від роботи із заборгованістю цілий підрозділ, який розробив і реалізував стратегію стягнення, завдяки якій банк отримав понад 2 млрд", - наголошується в зверненні.

Згідно з інформацією, співробітникам виносилися догани, згодом визнані судами незаконними, керівника підрозділу усунули на 6 місяців від роботи, що також було визнано незаконним згідно з рішенням рішення суду від 25.02.2020 у справі № 201/11580/19, ініціювали виключення з профільних комітетів у функції яких входила організація роботи із пов'язаними особами, керівник служби безпеки банку Болотін С., нібито давав вказівки на збір особистої інформації щодо співробітників.

Членів правління &quot;ПриватБанку&quot; звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

Членів правління &quot;ПриватБанку&quot; звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

Членів правління &quot;ПриватБанку&quot; звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власниківЧленів правління &quot;ПриватБанку&quot; звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

Нагадаємо, після приходу Герхарда Бьоша, Ігор Лебеденець очолив напрямок роботи зі зв'язаними особами, що на думку співробітників повністю зупинило роботу зі стягнення.

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