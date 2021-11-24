Членів правління "ПриватБанку" звинуватили у перешкоджанні стягнення боргів із компаній колишніх власників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника напряму банку щодо стягнення проблемної заборгованості до голови наглядової ради.

Зокрема, у листі йдеться, що члени правління банку Ігор Лебеденець і Лариса Чернишова, які раніше спільно працюють у фінансових установах Сергія Тігіпка, спільно з керівником служби безпеки банку, починаючи з 2019 року, нібито використовуючи своє службове становище всіляко сприяли повному припиненню стягнення проблемної забаргованості з компаній пов'язаних із колишніми власниками, список яких затверджено відповідною постановою НБУ.

"Високопосадовці банку ініціювали усунення від роботи із заборгованістю цілий підрозділ, який розробив і реалізував стратегію стягнення, завдяки якій банк отримав понад 2 млрд", - наголошується в зверненні.

Згідно з інформацією, співробітникам виносилися догани, згодом визнані судами незаконними, керівника підрозділу усунули на 6 місяців від роботи, що також було визнано незаконним згідно з рішенням рішення суду від 25.02.2020 у справі № 201/11580/19, ініціювали виключення з профільних комітетів у функції яких входила організація роботи із пов'язаними особами, керівник служби безпеки банку Болотін С., нібито давав вказівки на збір особистої інформації щодо співробітників.