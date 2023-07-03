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Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга, - Reuters

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 липня, члени НАТО продовжать термін повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок, сказали дипломати, які говорили на умовах анонімності.

Столтенберг провів Організацію Північноатлантичного договору через низку криз з моменту вступу на посаду в 2014 році, останнім часом згуртувавши членів НАТО на підтримку України і прагнучи не допустити переростання війни в прямий конфлікт між НАТО і Росією.

Єнс Столтенберг

64 роки, колишній прем'єр-міністр Норвегії. Він мав завершити свій термін як вища цивільна особа в трансатлантичному альянсі безпеки наприкінці вересня, але тепер, імовірно, залишиться ще на 12 місяців.

У лютому Столтенберг заявив, що не домагатиметься продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Кандидати на пост генсека НАТО

Серед тих, кого обговорювали як претендентів, були міністр оборони Великої Британії Бен Воллес - який відкрито заявив, що хотів би отримати цю посаду, - і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно наполягала на тому, що вона не є кандидатом на цю посаду.

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НАТОЄнс Столтенберг