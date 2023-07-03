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Члены НАТО завтра продлят срок полномочий Столтенберга, - Reuters

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 июля, члены НАТО продлят срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О решении широко сообщалось в последние недели, но ожидается, что послы в НАТО официально утвердят продление на встрече во вторник, сказали дипломаты, которые говорили на условиях анонимности.

Столтенберг провел Организацию Североатлантического договора через ряд кризисов с момента вступления в должность в 2014 году, в последнее время сплотив членов НАТО в поддержку Украины и стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.

Йенс Столтенберг

64 года, бывший премьер-министром Норвегии. Он должен был завершить свой срок в качестве высшего гражданского лица в трансатлантическом альянсе безопасности в конце сентября, но теперь, вероятно, останется еще на 12 месяцев.

В феврале Столтенберг заявил, что не будет добиваться продления своего контракта. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса по поводу преемника.

Кандидаты на пост генсека НАТО

Среди тех, кто обсуждался в качестве претендентов, были министр обороны Великобритании Бен Уоллес - который открыто заявил, что хотел бы получить эту должность - и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая публично настаивала на том, что она не является кандидатом на этот пост.

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