ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Члены НАТО должны обсудить использование Украиной оружия без ограничений, - президент Латвии

Среда 10 июля 2024 20:29
UA EN RU
Члены НАТО должны обсудить использование Украиной оружия без ограничений, - президент Латвии Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны обсудить необходимость разрешить Украине использовать все западное оружие без каких-либо ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я уверен, что сегодня-завтра мы примем решение об очень существенном пакете поддержки для Украины. По моему убеждению, союзники должны активизировать все усилия. Я также считаю, что мы должны откровенно обсудить необходимость разрешить украинцам использовать все оружие без каких-либо ограничений", - сказал Ринкевичс.

Президент Латвии также надеется, что на саммите будет достигнута договоренность о "необратимости пути Украины в НАТО".

"Я верю, что мы не увидим здесь никакой драмы, но, конечно, большой вопрос заключается в том, что когда эта встреча закончится и когда будет принята декларация. Как мы практически собираемся поддержать Украину и реализовать эту необратимость", - отметил он.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, в Вашингтоне 9-11 июля проходит 75-й саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов является членство Украины в Альянсе и увеличение военной помощи ВСУ, в частности, систем ПВО

О первых итогах саммита НАТО для нашей страны, - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Латвия Вашингтон Война в Украине
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине