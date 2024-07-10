Члены НАТО должны обсудить использование Украиной оружия без ограничений, - президент Латвии
На саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны обсудить необходимость разрешить Украине использовать все западное оружие без каких-либо ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
"Я уверен, что сегодня-завтра мы примем решение об очень существенном пакете поддержки для Украины. По моему убеждению, союзники должны активизировать все усилия. Я также считаю, что мы должны откровенно обсудить необходимость разрешить украинцам использовать все оружие без каких-либо ограничений", - сказал Ринкевичс.
Президент Латвии также надеется, что на саммите будет достигнута договоренность о "необратимости пути Украины в НАТО".
"Я верю, что мы не увидим здесь никакой драмы, но, конечно, большой вопрос заключается в том, что когда эта встреча закончится и когда будет принята декларация. Как мы практически собираемся поддержать Украину и реализовать эту необратимость", - отметил он.
Саммит НАТО в Вашингтоне
Напомним, в Вашингтоне 9-11 июля проходит 75-й саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов является членство Украины в Альянсе и увеличение военной помощи ВСУ, в частности, систем ПВО
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