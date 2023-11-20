Члени НАТО готують спецоперацію з очищення Чорного моря від мін, - Bloomberg

Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін, що потрапляють у їхню частину Чорного моря внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заступники міністрів оборони трьох країн збираються зустрітися в Анкарі 22 листопада, щоб спробувати остаточно узгодити деталі підрозділу з розмінування, повідомили три анонімні джерела. Неясно, чи буде підписано остаточну угоду після дводенної зустрічі, сказало один із джерел.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як головнокомандувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив незгоду з присутністю військово-морських сил у Чорному морі з боку інших союзників по НАТО, включаючи США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість у регіоні.

У разі згоди мінно-тральні сили не будуть вважатися операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з того часу, як президент Володимир Путін наказав розпочати війну проти України у лютому 2022 року.

Міни у Чорному морі

Нагадаємо, через дії російських окупантів цивільні судна, які експортують різні товари з України, вже неодноразово зазнавали пошкоджень.

Зокрема, 17 листопада Судно Georgia S із пшеницею на борту натрапило на морську міну поблизу українського морського порту. Воно зазнало незначних ушкоджень.

Минулого місяця стало відомо, що біля турецького судна в Чорному морі пролунав вибух.