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Члени НАТО у 2022 році надали Україні допомогу на 120 млрд доларів, - Столтенберг

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ отримала 2022 року від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже 120 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Таку підтримку з боку країн, які входять до Альянсу, для України він назвав безпрецедентною.

"Хоча Сполучені Штати Америки є найбільшим національним донором, країни Європи та Канада забезпечили понад половину сукупної допомоги", - зазначив Столтенберг.

Також він додав, що європейські держави розмістили майже 5 мільйонів українських біженців.

"Європа та Північна Америка продовжують застосовувати небачені економічні санкції проти Росії, що свідчить про міцну єдність країн Північної Америки та Європи", - наголошує генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО узгоджує нові цілі виробництва озброєнь для України.

Також повідомлялося, що генсек Північноатлантичного альянсу планує провести засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС, що заплановано на 4-5 квітня.

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