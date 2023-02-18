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Члени Європарламенту скасували зустріч в Італії через заяви Берлусконі щодо України

Фото: Сільвіо Берлусконі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Європейська народна партія (ЄНП) заявила у п'ятницю, що скасовує запланований захід у Неаполі через критику України з боку колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, чия партія Forza Italia є членом ЄНП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейські парламентарі від ЄНП мали зібратися в Неаполі в червні, щоб обговорити стратегію партії.

"Після висловлювань Сільвіо Берлусконі про Україну ми вирішили скасувати наші навчальні дні у Неаполі. Підтримка України не є факультативною", - заявив президент ЄНП Манфред Вебер.

В умовах, коли світ перебуває на межі ядерної війни між Росією та країнами НАТО, мене критикують за те, що я прошу разом із підтримкою України негайно розпочати переговори для досягнення миру", - заявив він.

Він додав, що це має бути "негайно включено до порядку денного наступних зустрічей ЄНП".

Що сталося

Нагадаємо, перед цим колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинного прем'єр-міністра країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то російського вторгнення не було б.

На його заяву відреагували в Україні.У МЗС зазначили, що такі заяви Берлусконі свідчать про те, що він намагається цілувати криваві руки глави Кремля Володимира Путіна, так само як це робив із Каддафі.

Після критики Берлусконі заговорив про "підтримку українського народу".

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Італія