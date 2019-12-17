Члена ОИК №50 осудили за использование чужого бюллетеня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы

В Донецкой области к 5 годам заключение осудили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой избирательный бюллетень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Решение вынес Красноармейский горрайонный суд. Отмечается, что член избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз) УК Украины.

Суд установил, что 21 июля 2019 года, в ходе проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, 46-летняя женщина, будучи членом избирательной комиссии, но не избирателем избирательного участка, проголосовала от имени другого гражданина, о чем сделала соответствующие записи в контрольных талонах.

Учитывая, что обвиняемая полностью раскаявшейся в содеянном преступлении, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения выборов в органы государственной власти, сроком на 2 года с испытательным сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что двум членам окружной избирательной комиссии №59, которые во время президентских выборов 21 апреля 2019 года подделали 57 подписей избирателей, вынесли обвинительные приговоры.

РБК-Украина писало, что ЦИК обратилась в полицию за то, что окружная избирательная комиссия (ОИК) №210 не произвела оплату труда членам комиссии.