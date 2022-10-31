Член НАТО Норвегія від завтра підвищує рівень готовності Збройних сил

За словами прем'єра, наразі немає ознак того, що Росія спробує розширити війну на інші країни, однак зростання напруги означає, що Норвегія є уразливою до загроз, розвідки та впливу. відзначив, що усі країни НАТО сьогодні повинні бути більш пильними.

Зазначається, що уряд вже підвищував рівень готовності Збройних сил до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом останніх тижнів Норвегія збільшила свою присутність й патрулювання

Підвищення рівня готовності означає для Збройних сил Норвегії зміну завдань та видів діяльності відповідно

Прем'єр зауважив, що вищезгадані заходи не є відповіддю на якусь конкретну загрозу для Норвегії.