Чистого палива для авто тепер не буде: новий бензин Е5 у запитаннях і відповідях

Нове екологічне регулювання змушує українські АЗС продавати тільки бензин з додаванням спирту. Чи не буде від цього шкоди для автомобілів, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Про шкоду і користь для авто від бензину з додаванням спирту читайте в матеріалі РБК-Україна .

Згідно Закону України про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) на транспорті, весь бензин, який з 1 травня 2025 р. реалізується на АЗС, повинен містити щонайменше 5% біоетанолу. Відтак, бензин на українських заправках відтепер можна йменувати Е5 – за відсотком вмісту в ньому спирту.

Що таке біоетанол?

Біоетанол – це спирт, який виробляють із рослинної сировини. Його виготовлення коштує приблизно вдвічі менше, ніж виробництво бензину. Як паливо для двигунів внутрішнього згоряння, він подібний до бензину, хоча має вищий октановий показник (це добре) і нижчу теплотворну здатність (це погано). Є країни, де більшість машин працюють або на чистому етанолі, або на його сумішах з бензином. Але для цього потрібні спеціальні виконання автомобілів (про це див. нижче).

Для чого в бензині біоетанол?

Нижча ціна – не єдина причина, за якою біоетанолом розводять бензин. У випадках, коли його відсоток невеликий, порядку 5% – 10%, на перше місце виходить екологія. Цей етанол додають у бензин замість шкідливої добавки МТБЕ (метил-трет-бутиловий ефір), яку взагалі виробники нафтопродуктів використовують для підвищення октанового числа.

Між іншим, у розвинених країнах ці 5% спирту уже давно додаються у бензин обов’язково згідно із законодавством.

Чи не буде машині шкоди від біоетанолу?

Більшість виробників автомобілів дозволяють без обмежень використовувати паливо, що містить не більше 5% біоетанолу (і в Європі так воно і виходить). При тому практика експлуатації й ремонту автомобілів свідчить, що концентрація спирту до 10–15% теж не викликає проблем, і прийнято вважати, що така кількість спирту не впливає негативно на роботу двигуна або термін його служби. Проте при вищій концентрації можливі певні ускладнення.

По-перше, спирт гігроскопічний, тобто він активно поглинає вологу з повітря і зі стінок бака. І після того, "мандруючи" по паливній системі разом з бензином, ця волога сприяє утворенню корозії на металевих деталях – і це може призвести до передчасного виходу з ладу окремих вузлів. Крім того, деякі види пластмас і гум також не переносять контакт зі спиртом. І якщо автомобіль спеціально не адаптований до високого вмісту спирту у пальному, деякі його елементи (паливний насос, трубки, клапани), виготовлені з нестійких до корозії та хімічного впливу матеріалів, постраждають.

Також через нижчу енергетичну цінність біоетанолу система управління двигуном повинна подавати в циліндри більше біопалива, ніж чистого бензину. При тому що стандартна пропорція бензину до повітря становить 1:14,7, для чистого етанолу (пальне Е100) вона має бути 1:9. Відтак, для палива з меншою часткою спирту потрібне певне проміжне співвідношення, наприклад, для суміші Е85 (85 % спирту) воно становить приблизно 1:9,8.

Але повторимось, що явних проблем для авто можна очікувати тільки при концентрації спирту у бензині вище за 5 – 15 %.

Чи не зросте апетит машини на спирто-бензиновій суміші?

Трошки зросте. Етанол має нижчу теплоту згоряння, тому паливо E5 дає трохи менше енергії на літр — це може збільшити споживання пального на 1–2%. На практиці цей приріст не буде помічений власником, адже помилки при водінні і зміна стилю керування на витраті пального відбиваються набагато суттєвіше.

Чи не подорожчає пальне через біоетанол?

Ціна модифікованого бензину навряд чи суттєво зміниться саме через перехід на E5, адже біоетанол може вироблятись і в самій Україні. Але можливі незначні цінові коливання, пов’язані з налагодженням логістики або попитом на сировину. У довгостроковій перспективі локалізація виробництва може навіть стабілізувати ціни на пальне.

Чи не втратить бензин Е5 у якості?

Сергій Куюн, аналітик паливного ринку і директор консалтингової групи "А-95", так прокоментував питання якості."Щодо якості бензину Е5 автомобілістам особливо хвилюватись не варто. Ключові мережі АЗС обрали варіант закупівлі готового продукту на європейських НПЗ. Бачимо вже масований імпорт мережами OKKO, WOG, AMIC, UPG бензину Е5 з Польщі, Литви, Німеччини та Румунії. Тут ризику неякісного пального нема. Інша справа, що через гігроскопічність біоетанолу пальне з часом може розшаруватись на спирт, воду та низкооктановий бензин. І щоб цього не сталося, треба очистити бензовози та резервуари на нафтобазах і АЗС, а також постійно моніторити їхній стан у подальшому, використоючи спеціальні маркери води", - зазначив він.

За його словами, великі топові мережі вже створюють відповідні структури, а от чи будуть цим систематично займатись так звані економ-мережі та інші периферійні гравці, поки що невідомо. Також не знаю, що буде з того, що дехто з економ-мереж обрав тактику виробництва спиртового бензину у себе на нафтобазах – замість закуповувати готовий заводський продукт.

Коротко

Отже, особливих підстав для занепокоєння відносно Е5 немає – ані щодо цін, ані щодо якості. Але поки остаточно стабілізуються всі постачання, експерти радять у травні і червні утриматись від купівлі дешевого бензину на АЗС з сумнівною репутацією. І в цей період варто про всяк випадок зберігати чеки на пальне. А у випадку питань щодо якості не соромитись звертатись до адміністрації заправної станції або на відповідні гарячі лінії.

При підготовці статті були використані матеріали консалтингової групи "А-95".