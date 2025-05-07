Чистого топлива для авто теперь не будет: новый бензин Е5 в вопросах и ответах

Новое экологическое регулирование заставляет украинские АЗС продавать только бензин с добавлением спирта. Не будет ли от этого вреда для автомобилей, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О вреде и пользе для авто от бензина с добавлением спирта читайте в материале РБК-Украина .

Согласно Закону Украины об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) на транспорте, весь бензин, который с 1 мая 2025 г. реализуется на АЗС, должен содержать не менее 5% биоэтанола. Следовательно, бензин на украинских заправках отныне можно именовать Е5 - по проценту содержания в нем спирта.

Что такое биоэтанол?

Биоэтанол - это спирт, который производят из растительного сырья. Его изготовление стоит примерно вдвое меньше, чем производство бензина. Как топливо для двигателей внутреннего сгорания, он подобен бензину, хотя имеет более высокий октановый показатель (это хорошо) и более низкую теплотворную способность (это плохо). Есть страны, где большинство машин работают либо на чистом этаноле, либо на его смесях с бензином. Но для этого нужны специальные исполнения автомобилей (об этом см. ниже).

Для чего в бензине биоэтанол?

Более низкая цена - не единственная причина, по которой биоэтанолом разводят бензин. В случаях, когда его процент небольшой, порядка 5% - 10%, на первое место выходит экология. Этот этанол добавляют в бензин вместо вредной добавки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), которую вообще производители нефтепродуктов используют для повышения октанового числа.

Между прочим, в развитых странах эти 5% спирта уже давно добавляются в бензин обязательно согласно законодательству.

Не будет ли машине вреда от биоэтанола?

Большинство производителей автомобилей разрешают без ограничений использовать топливо, содержащее не более 5% биоэтанола (и в Европе так оно и получается). При том практика эксплуатации и ремонта автомобилей свидетельствует, что концентрация спирта до 10-15% тоже не вызывает проблем, и принято считать, что такое количество спирта не влияет негативно на работу двигателя или срок его службы. Однако при более высокой концентрации возможны определенные осложнения.

Во-первых, спирт гигроскопичен, то есть он активно поглощает влагу из воздуха и со стенок бака. И после того, "путешествуя" по топливной системе вместе с бензином, эта влага способствует образованию коррозии на металлических деталях - и это может привести к преждевременному выходу из строя отдельных узлов. Кроме того, некоторые виды пластмасс и резин также не переносят контакт со спиртом. И если автомобиль специально не адаптирован к высокому содержанию спирта в топливе, некоторые его элементы (топливный насос, трубки, клапаны), изготовленные из неустойчивых к коррозии и химическому воздействию материалов, пострадают.

Также из-за более низкой энергетической ценности биоэтанола система управления двигателем должна подавать в цилиндры больше биотоплива, чем чистого бензина. При том что стандартная пропорция бензина к воздуху составляет 1:14,7, для чистого этанола (топливо Е100) она должна быть 1:9. Следовательно, для топлива с меньшей долей спирта требуется определенное промежуточное соотношение, например, для смеси Е85 (85 % спирта) оно составляет примерно 1:9,8.

Но повторимся, что явных проблем для авто можно ожидать только при концентрации спирта в бензине выше 5 - 15 %.

Не возрастет ли аппетит машины на спирто-бензиновой смеси?

Немножко возрастет. Этанол имеет более низкую теплоту сгорания, поэтому топливо E5 дает немного меньше энергии на литр - это может увеличить потребление топлива на 1-2%. На практике этот прирост не будет замечен владельцем, ведь ошибки при вождении и изменение стиля управления на расходе топлива отражаются гораздо существеннее.

Не подорожает ли топливо из-за биоэтанола?

Цена модифицированного бензина вряд ли существенно изменится именно из-за перехода на E5, ведь биоэтанол может производиться и в самой Украине. Но возможны незначительные ценовые колебания, связанные с налаживанием логистики или спросом на сырье. В долгосрочной перспективе локализация производства может даже стабилизировать цены на топливо.

Не потеряет ли бензин Е5 в качестве?

Сергей Куюн, аналитик топливного рынка и директор консалтинговой группы "А-95", так прокомментировал вопрос качества. "Относительно качества бензина Е5 автомобилистам особо волноваться не стоит. Ключевые сети АЗС выбрали вариант закупки готового продукта на европейских НПЗ. Видим уже массированный импорт сетями OKKO, WOG, AMIC, UPG бензина Е5 из Польши, Литвы, Германии и Румынии. Здесь риска некачественного топлива нет. Другое дело, что из-за гигроскопичности биоэтанола топливо со временем может расслоиться на спирт, воду и низкооктановый бензин. И чтобы этого не произошло, надо очистить бензовозы и резервуары на нефтебазах и АЗС, а также постоянно мониторить их состояние в дальнейшем, используя специальные маркеры воды", - отметил он.

По его словам, крупные топовые сети уже создают соответствующие структуры, а вот будут ли этим систематически заниматься так называемые эконом-сети и другие периферийные игроки, пока неизвестно. Также не знаю, что будет с того, что некоторые из эконом-сетей выбрали тактику производства спиртового бензина у себя на нефтебазах - вместо того, чтобы закупать готовый заводской продукт.

Коротко

Итак, особых оснований для беспокойства в отношении Е5 нет - ни по ценам, ни по качеству. Но пока окончательно стабилизируются все поставки, эксперты советуют в мае и июне воздержаться от покупки дешевого бензина на АЗС с сомнительной репутацией. И в этот период стоит на всякий случай сохранять чеки на топливо. А в случае вопросов по качеству не стесняться обращаться к администрации заправочной станции или на соответствующие горячие линии.

При подготовке статьи были использованы материалы консалтинговой группы "А-95".