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Не чисто военная тактика. Зеленский рассказал, почему Россия разрушает города Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация наносит ракетные и артиллерийские удары по украинским городам не только в связи со своей военной тактикой. Противник пытается уничтожить пространство для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам донорской конференции в швейцарском Лугано.

В частности, он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более 2 100 объектов образовательной сферы и почти 800 объектов медицинской инфраструктуры. По его мнению, страна-террорист пытается доказать якобы неспособность демократической системы и европейского выбора украинского народа обеспечить жизнь.

"Посмотрите на системное разрушение российской армии жилых кварталов наших городов и постоянный ракетный террор. Для чего они это делают? Это же не чисто военная тактика. Каждый человек имеет пространство своего дома, и это не только отдельная квартира или домик, это часть города или сельской местности, где человек общается, работает, любит и ездит к родителям. Именно для этого российские оккупанты расстреливают с танков жилые дома или накрывают городские кварталы артиллерией, именно для этого они направляют ракеты на дома, чтобы уничтожить все это пространство жизни. Чтобы убить в людях чувство дома", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что более 12 млн украинцев уже стали вынужденными переселенцами. И есть вероятность того, что после разрушительных ударов по Украине многим сложно будет вернуть чувство родного дома, даже если у них будет куда возвращаться.

Напомним, ранее Зеленский назвал ракетные удары по жилым домам и базам отдыха в Одесской области осознанным российским террором.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины