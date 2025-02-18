Чистий пластик без подряпин: прості способи виправити пошкодження авто

Від самого початку бампер автомобіля для того і придумали, щоб звалити на нього усі дрібні дорожні неприємності – випадкові контакти з іншими авто та об’єктами інфраструктури. Бампер і сьогодні виконує цю роботу, але це не значить, що він має бути весь у шрамах.

Пластикові деталі у зовнішньому і внутрішньому оздобленні авто можуть бути фарбованими, а можуть бути голими – без будь-якого покриття. Підхід до усунення пошкоджень різний, а ми зі свого боку спробуємо висвітлити не тільки професійні, а й аматорські рішення – для тих, хто не налаштований витрачати великі кошти на негаразди з декором. Проте, маємо відразу попередити: повернення до абсолютно ідеального стану можливе тільки після перефарбування або заміни деталі неушкодженою.

Який буває пластик в авто

У боротьбі з подряпинами пластику багато залежить від марки полімеру, з якого зроблено деталь. Всі вони діляться на два типи – термопласти і термореактиви (ще кажуть реактопласти). Деталі з термопластиків можна розплавити або пом’якшити на якійсь час. Зі свого боку, пластики-реактопласти такого не дозволяють, але більшість з них можна полірувати абразивними поліролями. Дізнатися, з якого пластика зроблено деталь, можна з маркування на зворотному боці деталі – найчастіше воно там є.

Як відновити фарбований пластик

Оформлені в подібний спосіб деталі бувають і в інтер’єрі, і в екстер’єрі – і тут неважливо, якого типу сам пластик. Якщо подряпина на фарбі глибока, її можна усунути лише перефарбуванням, якщо не глибока і не дістає до пластика, можна спробувати заполірувати її. Зазначимо, що у випадку фарбування часто буває потрібен особливий грунт, адже багато які пластики "відштовхують" фарбу і під неї треба покласти щось з кращими адгезивними якостями. Подібні недружні пластики можна впізнати за маркуванням PE, PE-LD, PE-HD, PP, TPO, TЕO.

Глянцевий пластик та "хром"

Той самий рояльний лак – глянцева поверхня, насправді може виявитись шаром фарби, а може виявитись просто гладким пластиком. В обох випадках неглибокі подряпини та потертості можна спробувати заполірувати абразивними препаратами, але – тільки на малій швидкості шліфмашинки.

В наш час хромовані деталі оздоблення найчастіше є пластиком (зазвичай це реактопласт PPO) з особливим покриттям. На жаль, прибрати глибоку подряпину на ньому не можна.

Голий пластик

Якщо пошкодження отримала деталь з нефарбованого пластику- термопласта, подряпини буває можна усунути чи зменшити, нагрівши пошкоджене місце будівельним феном. Краще, якщо це буде робити професіонал, але в будь-якому випадку важливо не перегріти деталь, бо вже за 300 градусів С вона почне деформуватись. Під час акуратного нагріву подряпина почне розгладжуватись за рахунок внутрішніх процесів у структурі пластика. А термопластичні полімери з маркуванням PA та PVC можна без побоювань шліфувати, щоб прибрати пошкодження.

Деталі з термореактивних пластиків застосовуються в автомобілі рідше, проте зустрічаються і в інтер’єрі, і у зовнішньому оздобленні. Здебільшого вони тверді, не еластичні і не реагують на нагрів. Відтак, прибрати з них подряпину найчастіше допомагає полірування абразивною пастою. І навіть якщо велику подряпину не зашліфовували на всю глибину, її буде маскувати правильно підібрана поліроль, яку бажано буде періодично наносити на деталь. До речі, рецепт з поліроллю виявляється ефективним і у багатьох інших випадках.

Коротко

Виявивши пошкодження на тій чи інші пластиковій деталі, не поспішайте до маляра чи полірувальника, а обміркуйте ще один варіант: покупку цілої деталі на заміну, нової або вживаної. Для багатьох моделей на шротах-розборках елементи оздоблення мало затребувані, тож ціни на них бувають прийнятні, а шанси знайти потрібну пластикову деталь – великі.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та "Автомакіяж".