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Чистая прибыль "Укргазбанка" достигла уже 538 млн гривен

Новости » Финансы    26.11.2018 - 17:35
Чистая прибыль "Укргазбанка" достигла уже 538 млн гривен
Фото: Укргазбанк (РБК-Украина)

Чистая прибыль банка за 2018 год значительно превысит запланированный показатель

За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль "Укргазбанка" составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный наблюдательным советом банка запланированный показатель. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В целом, как прогнозируют в банке, чистая прибыль финучреждения за 2018 год значительно превысит запланированный показатель более чем в 650 млн грн.

Благодаря реализации новых проектов, расширению базы надежных заемщиков и взвешенной кредитной политике банка за отчетный период активы "Укргазбанка" выросли до 84,8 млрд грн.

Напомним, 94,94% уставного капитала "Укргазбанка" принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года "Укргазбанк" входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета министров Украины). Также "Укргазбанка" на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины.

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