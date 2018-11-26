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Чистий прибуток "Укргазбанку" досягнув вже 538 млн гривень

Новини » Фінанси    26.11.2018 - 17:35
Чистий прибуток "Укргазбанку" досягнув вже 538 млн гривень
Фото: Укргазбанк (РБК-Україна)

Чистий прибуток банку за 2018 рік значно перевищить запланований показник

За 10 місяців 2018 року чистий прибуток "Укргазбанку" становить 538 млн грн, що майже на 20% перевищує встановлений бюджетом і затверджений наглядовою радою банку запланований показник. Про це повідомила прес-служба банку.

У цілому, як прогнозують в банку, чистий прибуток фінустанови за 2018 рік значительно перевищить запланований показник більш ніж в 650 млн грн.

Завдяки реалізації нових проектів, розширення бази надійних позичальників та виваженої кредитної політики банку за звітний період активи "Укргазбанку" зросли до 84,8 млрд грн.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу "Укргазбанку" належить державі в особі Міністерства фінансів України. З 2015 року "Укргазбанк" входить в перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету міністрів України). Також "Укргазбанку" на сьогодні є єдиним державним банком, який входить в ТОП-5 найбільш стійких банків України.

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