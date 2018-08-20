Чистая прибыль АМПУ в первом полугодии составила 1,3 млрд гривен

АМПУ подвела финансовые итоги работы предприятия за 6 месяцев 2018 года

Чистый доход Администрации морских портов Украины (АМПУ) за 6 месяцев 2018 года составил 3,6 млрд гривен, чистая прибыль - 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

При этом предприятие перечислило в пользу государства 2,1 млрд гривен, что составляет 58% полученного дохода за указанный период, из них: дивиденды 1,069 млрд гривен и налог на прибыль 306,8 млн гривен.

"С начала 2018 г. АМПУ работает в новых экономических условиях. С 1 января вступили в силу новые более либеральные ставки портовых сборов, снижены на 20%. Снижение ставок и сокращение грузооборота в украинских портах в первом полугодии 2018 года на 3,1% привело к уменьшению чистого дохода предприятия на 0,6 млрд. грн. и чистой прибыли на 0,5 млрд. грн", - прокомментировал финансовые итоги полугодия руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, уменьшение с начала текущего года размеров отчислений АМПУ в государственный бюджет с 75% до 50%, позволило частично компенсировать финансовые потери от снижения ставок портовых сборов и аккумулировать средства на капитальные инвестиции в проекты по дноуглублению, а также модернизации и строительства причального фронта.

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабмин одобрил финансовый план АМПУ на 2018 год.