Чистий прибуток АМПУ в першому півріччі склав 1,3 млрд гривень

АМПУ підвела фінансові підсумки роботи підприємства за 6 місяців 2018 року

Чистий дохід Адміністрації морських портів України (АМПУ) за 6 місяців 2018 року склав 3,6 млрд гривень, чистий прибуток - 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

При цьому підприємство перерахувало на користь держави 2,1 млрд гривень, що становить 58% отриманого доходу за вказаний період, з них: дивіденди 1,069 млрд гривень і податок на прибуток 306,8 млн гривень.

"З початку 2018 р. АМПУ працює в нових економічних умовах. З 1 січня набули чинності нові більш ліберальні ставки портових зборів, знижені на 20%. Зниження ставок та скорочення вантажообігу в українських портах в першому півріччі 2018 року на 3,1% призвело до зменшення чистого доходу підприємства на 0,6 млрд. грн. та чистого прибутку на 0,5 млрд. грн", - прокоментував фінансові підсумки півріччя керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, зменшення з початку поточного року розмірів відрахувань АМПУ до державного бюджету з 75% до 50%, частково дозволило компенсувати фінансові втрати від зниження ставок портових зборів і акумулювати кошти на капітальні інвестиції в проекти з днопоглиблення, а також модернізації та будівництва причального фронту.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Кабмін схвалив фінансовий план АМПУ на 2018 рік.