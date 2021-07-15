Чистая окружающая среда и сохранение лесов: какие экологические законопроекты поддержала Рада

По словам председателя партии Александр Корниенко, часть документов являются евроинтеграционными и обязательными для принятия в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

"Контроль за загрязнение окружающей среды (то ли атмосферного воздуха, то ли рек и лесов), защита животных от жестокого обращения с ними, сохранение лесов - это далеко не полный перечень важных инициатив, которые граждане и природа Украины в целом ждали уже давно и как народные депутаты сегодня наконец поддержали", - отметил он.

Одним из первых парламент поддержал законопроект №3091, который введет в Украине новый государственный экологический контроль.

"Каждый знает о загрязнении атмосферного воздуха предпринимателями, о сточных водах в реках, о поджогах экосистем, браконьерстве, незаконных свалках и сотнях вопросов, связанных с природой и экологией. Эти проблемы не решались. Причина - неэффективный госконтроль. Потому что этому органу принадлежат такие полномочия и такая ответственность предприятий, по которым нельзя решить эковопрос. Закон позволит сделать эффективный государственный орган экоконтроля, новую природоохранную инспекцию с конкретной процедурой отчетности и регистрации каждого шага экоинспектора в соответствующей системе", - добавил народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский.

В том, что этот орган власти нужно сделать действенным убежден и председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко

"Благодаря законопроекту мы меняем основания и порядок проведения проверок. Теперь и у субъектов хозяйствования, и у инспекторов будут четко определены права и обязанности. Еще один важный момент: для устранения чрезмерной нагрузки на бизнес из-за дублирования функций мы передадим ГЭИ функции, которые присущи другим центральным органам власти - лесагентству, рыбагентству, геонадрам", - добавил председатель комитета.

Еще один важным стало решение о сохранении лесов (№5650).

Как отметила член комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, этот законопроект - путь для решения двух важных проблем.

"Первая - сохранение украинских лесов и увеличение их площади. Вторая проблема - устранение рисков для биоразнообразия и нелесных природных экосистем, которые возникли вследствие земельной децентрализации", - рассказала она.

Овчинникова добавила, что согласно данным Всемирного банка, Украина в мире - третья по проценту распаханности территории и девятая по абсолютной площади пахотных земель.

Так, законом вводится мораторий на вырубку самосеянных лесов (и участков), упрощается процедура создания новых лесов, изменять целевое назначение лесов сможет только Кабмин, а государство сможет выкупать земли для сохранения заповедников.

Долгожданным стала поддержка законопроекта №2351 о внедрении европейских стандартов в защите животных от жестокого обращения.

Законопроект запрещает эвтаназию бездомных животных как метод регулирования их численности, пропаганду жестокого обращения с животными, фотографирование с дикими животными в населенных пунктах, попрошайничество с животными, содержание в ресторанах, отелях, ночных клубах, других неприспособленных местах медведей, тигров и других хищных животных, оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды выше, чем +20ºС и ниже, чем -5ºС.

Среди важных решений - законопроект № 3576, повышающий штрафы и устанавливающий уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

Так, проект закона устанавливает штраф 8,5–13,6 тыс. грн или ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в размере свыше 34 050 грн. А вот за незаконную добычу полезных ископаемых в заповедниках может грозить до 6 лет заключения.