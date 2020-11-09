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Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла

Ізмір, Понеділок 09 листопада 2020 09:55
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла
Фото: землетрус в Туреччині (twitter.com YusifBabayev200)
Автор: Андрій Козловський

Кількість смертельних жертв землетрусу, який стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягла 115. Також кількість поранених збільшилась до 1034.

Про це повідомляє Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 23 людини продовжують лікування в медичних закладах, а 1011 - виписали.

У місті продовжуються роботи з очищення територій. Ведуться роботи зі створення центру тимчасового розміщення, на першому етапі планується встановити 550 контейнерів у якості тимчасового житла для постраждалих у результаті землетрусу.

Загалом для робіт, які пов’язані із землетрусом, було залучено 8712 особового складу та 1242 транспортні засоби. До оцінки збитків від землетрусу в регіоні залучено 1572 працівники зі складу міністерства навколишнього середовища та урбанізації.

Нагадаємо, землетрус в Ізмірі стався 30 жовтня та спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також раніше РБК-Україна писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту та Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.

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