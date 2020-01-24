Число жертв землетрясения в Турции возросло до 14

Число погибших при землетрясении на востоке Турции в провинции Элязыг увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, пострадали 57 человек.

"По предварительным данным, в результате землетрясения в Турции погибли 14, пострадали 57 человек", - говорится в сообщении.

Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В зону стихийного бедствия доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.

Ранее сообщалось, что на востоке Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили травмы разной степени тяжести. Сначала сообщалось о четырех жертвах.

Напомним, вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение произошло на глубине 10 км.