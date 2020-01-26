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Число жертв землетрясения в Турции существенно возросло

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 12:15
Число жертв землетрясения в Турции существенно возросло
Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек

Вице-президент Фуат Октай заявил, что число жертв землетрясения в Турции достигло 35. Об этом сообщает "Анадолу".

Как сообщается, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести. Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.

Как писало РБК-Украина, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Изначально сообщалось о четырех жертвах. В управлении также проинформировали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек. Спасательные работы продолжались всю ночь.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 30 В Турции возросло число погибших в землетрясении
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