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Кількість жертв землетрусу в Туреччині істотно зросла

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 12:15
Кількість жертв землетрусу в Туреччині істотно зросла
Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

Згідно з інформацією відомства, за медичною допомогою в загальній складності звернулися 1547 осіб

Віце-президент Фуат Октай заявив, що кількість жертв землетрусу в Туреччині досягла 35. Про це повідомляє "Анадолу".

Як повідомляється, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими 45 осіб. Згідно з інформацією відомства, за медичною допомогою в загальній складності звернулися 1547 осіб.

Зруйновані 76 будівель, 643 будови серйозно пошкоджені. 425 спорудам завдано шкоди легкого та середнього ступеня тяжкості. Слідом за землетрусом зафіксовані 599 афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус був зафіксований на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих. В управлінні також повідомили, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб. Рятувальні роботи тривали всю ніч.

Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 30 У Туреччині зросло число загиблих в землетрусі
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