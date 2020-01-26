Число жертв землетрясения в Турции превысило 30

Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

Число пострадавших превысило 1,2 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31. Об этом в сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Также по последним данным турецких властей, 1 234 человек получили ранения в результате землятресения.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 29 человек, а число пострадавших превысило 1,1 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Изначально сообщалось о четырех жертвах. В управлении также проинформировали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек. Некоторых удалось спасти живыми.

Спасательные работы продолжались всю ночь и продолжились днем 25 января.