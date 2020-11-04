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Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти

Автор: Инна Собора

Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 112. Спасательные операции в зоне стихийного бедствия продолжаются.

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Об этом сообщает "Анадолу".

Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

"Мы не потеряем надежду, пока не извлечем из-под завалов последнего человека", - сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Также РБК-Украина писало, что подземные толчки достигли территории Греции.

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