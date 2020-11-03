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Число жертв землетрясения в Турции достигло 102

Измир, Вторник 03 ноября 2020 09:43
Число жертв землетрясения в Турции достигло 102
Фото: землетрясение в Турции (twitter.com OyeHamxi)
Автор: Андрей Козловский

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции достигло 102. Также число людей, которые пострадали, увеличилось до 1026.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Как сообщается, из общего числа пострадавших, 143 человека продолжают находиться на лечении в больнице. Однако 883 уже выписали. По последней информации, 106 человек спасли из-под завалов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Кроме того, в пострадавший от землетрясения район было отправлено около 3500 палаток. Почти 2000 из них были установлены для людей, чьи дома были разрушены.

Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море.

Также РБК-Украина писало, что подземные толчки достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.

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