Кількість жертв землетрусу в Туреччині досягла 102

Фото: землетрус в Туреччині (twitter.com OyeHamxi)

Кількість жертв землетрусу в провінції Ізмір на заході Туреччині досягла 102. Також кількість людей, які постраждали, збільшилась до 1026.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 143 людини продовжують перебувати на лікуванні в лікарні. Однак 883 вже виписали. За останньою інформацією, 106 людей врятували з-під завалів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Крім того, у постраждалий від землетрусу район було відправлено близько 3500 наметів. Майже 2000 з них були встановлені для людей, чиї будинки були зруйновані.

Нагадаємо, 30 жовтня днем в турецькому Ізмірі стався землетрус, який спричинив серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 знаходився біля узбережжя в Егейському морі.

Також раніше РБК-Україна писало, що підземні поштовхи досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту та Афін. На грецькому острові Самос під уламками будівлі загинули дві людини.