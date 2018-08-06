Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82

Тысячи людей на острове Ломбок эвакуированы из зданий

В результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, по последним данным погибли 82 человека, сотни людей пострадали. Об этом сообщили сотрудники Национального агентства по уменьшению последствий катастроф, передает Reuters.

Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытых пространствах.

Фото: землетрясение Индонезии

Землетрясение, произошедшее через неделю после сильных подземных толчков на том же острове, вызвало также небольшое цунами высотой в 13 сантиметров.

На Ломбоке и на острове Бали, который находится в 100 километрах к западу, повреждены многие здания, также сообщается о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока на 15-километровой глубине.

Толчки также ощущались на острове Ява.

Напомним, ранее сообщалось о 39 погибших и десятках раненых в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок.