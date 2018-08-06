Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 82

Тисячі людей на острові Ломбок евакуйовані з будівель

У результаті землетрусу в Індонезії на острові Ломбок в неділю, 5 серпня, за останніми даними, загинули 82 людини, сотні людей постраждали. Про це повідомили працівники Національного агентства зі зменшення наслідків катастроф, передає Reuters.

Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі.

Фото: землетрус у Індонезії

Землетрус, що стався через тиждень після сильних підземних поштовхів на тому ж острові, викликав також невелике цунамі заввишки 13 сантиметрів.

На Ломбоку і на острові Балі, розташоаному за 100 кілометрів на захід, пошкоджено багато будівель, також повідомляється про пошкодження в аеропорту Балі.

Епіцентр землетрусу був за 18 кілометрів на північний схід від Ломбока на 15-кілометровій глибині.

Поштовхи також відчувалися на острові Ява.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 39 загиблих і десятки поранених у результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок.