Число жертв землетрясения в Индонезии растет. Украина выразила соболезнования

В Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона.

Об этом сообщает телеканал CNA.

По данным телеканала, к настоящему моменту из-под завалов в городе Мамуджу извлечены тела 34 человек, еще восемь умерли уже после операции по спасению.

Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям и властям в связи с землетрясением в Индонезии.

"Глубоко опечален гибелью людей и ущербом, причиненным трагическим землетрясением в Индонезии 15 января. Мои мысли вместе со всеми, кто пострадал от этого ужасного стихийного бедствия. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с Индонезией", - написал он в Twitter.

Напомним, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

Кроме того, в конце декабря в Хорватии произошло несколько мощных землетрясений. Подземные толчки фиксировались на протяжении нескольких дней. Тогда жертвами стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.