Число жертв землетрусу в Індонезії росте. Україна висловила співчуття

У Індонезії в результаті землетрусу загинуло щонайменше 42 людини. Поранення отримали більш як 600 жителів регіону.

Про це повідомляє телеканал CNA.

За даними телеканалу, на цей момент з-під завалів у місті Мамуджу витягнуті тіла 34 людей, ще вісім померли вже після операції з порятунку.

Наголошується, що під завалами все ще знаходяться люди. Їх кількість не уточнюється.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям і владі у зв'язку з землетрусом в Індонезії.

"Глибоко засмучений загибеллю людей і шкодою, заподіяною трагічним землетрусом в Індонезії 15 січня. Мої думки разом з усіма, хто постраждав від цього жахливого стихійного лиха. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Індонезією", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і понад 600 поранених. Пізніше кількість жертв збільшилася до 26. При цьому в місті Мамуджу була повністю зруйнована лікарня.

Крім того, в кінці грудня у Хорватії сталося кілька потужних землетрусів. Підземні поштовхи фіксувалися протягом декількох днів. Тоді жертвами стали сім осіб. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.