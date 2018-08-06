Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 90

Очікується, що кількість загиблих ще може зрости

В результаті землетрусу в Індонезії станом на 6 серпня загинула 91 людина. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного агентства з боротьби зі стихійними лихами Індонезії.

Повідомляється, що число жертв може збільшитися, тому що дані про загиблих надходять з північних районів країни, де обрушилися кілька тисяч будівель. Також повідомляється, що на даний момент іноземців серед жертв немає. Крім того, відомо про загибель двох людей на сусідньому острові Балі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна про загибель 82 осіб у результаті землетрусу в Індонезії на острові Ломбок 5 серпня. За даними місцевого Агентства метеорології, клімату і геофізики, після землетрусу сталося близько 120 афтершоків, а їх магнітуда склала від 6,9 до 7. Також повідомлялося, що без електрики і комунікацій залишилося кілька районів острова Ломбок. Військові відправляють туди транспорт з медикаментами, продуктами та іншою допомогою. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будинків до притулків на відкритих просторах.